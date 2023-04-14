Без трусов: Цымбалюк-Романовская сняла любимого с маленьким причиндалом

Виталина Цымбалюк-Романовская закатила глаза от удовольствия.

Пианистка и бывшая жена режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ведет светский образ жизни. Она постоянно блещет в высшем обществе и культурно обогащается. После развода с кинодеятелем на нее свалилась огромная порция критики. В чем ее только не обвиняли: и в лицемерии, и в циничном отношении к Джигарханяну, и даже в желании угробить его и присвоить все его имущество. Однако как ни крути, при ней Армен Борисович жил долго и счастливо, а как только развелся с молодой музой, тут же и сдал...

Со временем страсти поутихли, и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжила спокойно жить и заниматься своим любимым делом. На днях она побывала в Санкт-Петербурге, где спланировала для себя насыщенную программу. Сначала Виталина послушала идеальное звучание Партит и Токатт И. С. Баха в авторском исполнении Александра Князева на органе, затем побывала в Эрмитаже.

В своем аккаунте Виталина Цымбалюк-Романовская показала кадры, на которых она прогуливается по улочкам Петербурга, закатив глаза от удовольствия. Также она опубликовала видео со своим любимым Аполлоном Бельведерским без трусов. Реплика скульптуры с маленьким причиндалом смотрелась монументально под звуки сонаты №13 ля минор Святослава Рихтера.