"Разочарование": бросивший страну Киркоров сделал политическое заявление об отъезде

Филипп Киркоров долго терпел и наблюдал за происходящим.

30 апреля российскому певцу Филиппу Киркорову исполнится 56 лет. В преддверии праздника он дал откровенное интервью и поделился своим видением происходящего вокруг и планами на будущее.



В прошлом году Филиппа Киркорова упрекали за поездку в Турин на "Евровидение" как гость, когда обстановка в мире была уже накалена до предела. Артиста тогда обвиняли во всех смертных грехах, в том числе в том, что он якобы бросил страну в непростое время. Люди не понимали, зачем он туда поехал, ведь России в конкурсе заявлено не было.

"Я профессионал, который всегда и везде всему продолжает учиться. Я стоял на этом конкурсе под флагами России, а также Украины, Молдовы, Белоруссии. И не считаю это предательством с моей стороны", – рассказал Киркоров в беседе с еженедельником "АиФ".

В этом году конкурс "Евровидение" пройдет в Англии. Однако на этот раз певец не поедет на мероприятие. Киркоров объяснил невозможность отъезда за границу.

"Слишком сильно разочарование и результатами прошлого года и 2016-го, когда, по сути, украли победу у объективно выигравшего конкурс Лазарева", – заключил Киркоров.

В ходе беседы он также прокомментировал скандал с прозрачными колготками на сцене во время концерта в Казахстане. По его словам, он сам был в шоке от случившегося. Из-за сильного похудения на 25 килограммов номер получился не таким, как задумывался. Танцоры должны были стащить с Киркорова штаны и оставить шорты, но вышел казус, и шорты снялись вместе с верхними брюками, сообщает телеканал "360".