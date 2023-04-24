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Понедельник 24 апреля

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Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста

Двинул промеж ног: Новое "нападение" Филиппа Киркорова на журналиста
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Филипп Киркоров показал свое истинное лицо.

Народный артист России Филипп Киркоров не раз был замечен в резком обращении с журналистами. Несмотря на образ модного и молодящегося шалопая, он всегда дает отпор, говорит правду в лицо и не лицемерит, а на неудобный вопрос может ответить так, что пострадает сам репортер.

На днях поп-король в очередной раз напомнил представителям прессы о том, что с ним лучше не шутить. На концерте "Авторадио. 30 лет. Классика" в Crocus City Hall Киркоров был приглашенной звездой и блистал во всей своей красе. Сначала он предстал на красной дорожке в джинсах и модном жакете, а на сцену вышел в черном костюме, расшитом ослепительно сияющими стразами. Многим бросилась в глаза его объемная шевелюра.

Во время пресс-подхода Филиппу Киркорову задали неудобный вопрос: "Можно узнать, что у вас с прической?". На это Киркоров не стал мяться и выпалил наглому репортеру. Одним движение руки он врезал журналисту промеж ног. "А что у тебя с прической?" – язвительно парировал он.

После этого Филипп Киркоров стремительно удалился из вида медийщиков. Новое "нападение" Киркорова на журналиста моментально стало обсуждаться в Сети.

Напомним, в последнее время Киркоров сильно изменился. Он сделал несколько пластических операций (в том числе, на ягодицы), покрасил в белый цвет волосы и бороду и сменил стиль в одежде. Многие раскритиковали имидж артиста и перестали его узнавать.

24 апреля 2023, 16:30
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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