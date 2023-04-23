Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой

Молодого человека привели к Алле Пугачевой, а занялся им Максим Галкин*.

После отъезда из России Примадонна продолжает помогать молодым артистам. Теперь она взялась за "отъехавших", тех, кто осудил происходящее на родине и пытается с нуля построить карьеру за границей.

Как выяснилось, русскоязычная диаспора готова приходить на выступления далеко не каждого артиста. Например, концерты группы Little Big то и дело отменяют, да и многие другие звезды на Западе не нашли, куда приткнуться. Некоторые уверены, что Максиму Галкину* пока везет, он собирает залы по всему миру, пускай и небольшие, но все-таки.

Комику Александру Незлобину повезло не так сильно. Артист спешно собрал вещи и уехал в США во время частичной мобилизации. За бугром первое время ничего не складывалось, но потом способ заработать появился.

"Нашлись люди, помогли "артисту" в беде – показали Пугачевой", – пишет общественный деятель Роман Худяков.

"Прослушивала" его Примадонна лично у себя дома, прежде чем отправить к концертному директору своего мужа. Александру Незлобину организовали концерты, с которых он имеет небольшой, но стабильный доход. На эти деньги он снимает небольшую квартирку и хорошо питается.

"Кто бы мог подумать, что у Максима Галкина окажутся самые большие яйца, которые первой из женщин увидела Пугачева?" – шутит Незлобин со сцены.

Кажется, "большие яйца" поливающего грязью Россию артиста довели молоденького паренька до исступления, раз он почти каждое свое выступление начинает с их упоминания.

*признан иноагентом.