Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны

Мамина дочка наконец-то определилась. Кристина Орбакайте все просчитала.

Когда в шоу-бизнесе началась "охота на ведьм" Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом крепко подставили родню. Внук Никита Пресняков рванул с женой в Америку, а Кристина Орбакайте металась из страны в страну, не комментируя позицию матери.

Одни называли дочь Примадонны предательницей, другие — истинной патриоткой, но верно лишь то, что она осталась сама собой. Звезда поддержала Пугачеву новым треком "Алла будет петь" и параллельно дождалась выхода новой части российского фильма "Любовь-морковь", в которой снималась.

Недавно Кристина Орбакайте объявила о грядущем концертном туре. Только вот ни Урюпинска, ни Сызрани, ни Москвы в нем нет. Певица готова выступать в Германии уже с конца апреля — скатертью дорожка.

О решении артистка проинформировала поклонников на личной странице, таким образом поставив точку в выборе страны на ближайшие недели. Не забыла она прикрепить и ссылку для покупки билетов. Самые дорогие из них на ближайший концерт 29 апреля стоят 129 евро, что в переводе около 11,5 тысяч рублей. Однако даже бюджетные места люди разбирать не торопятся.

Ранее сообщалось, что в России с гастролями у Орбакайте стало туго, поэтому немудрено, что Кристина образно собрала чемодан. Среди причин ее незавидного положения называли громкий отъезд Аллы Пугачевой в Израиль и безудержное веселье родственника-иноагента.