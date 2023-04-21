Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона

Стало понятно, почему Максим Галкин* так много времени проводит вдали от Аллы Пугачевой.



"Все лучшее-детям", – именно по этому девизу и живут Алла Пугачева и Максим Галкин*. Еще с самого своего рождения их малыши были окружены огромным количеством заботы, гувернантками, нянями, а также раз интерьерами роскошного замка в деревне Грязь.

Кроме того, в Подмосковье Гарри и Лиза посещали лучшую из ближайших гимназий, из которой Алла Пугачева перед переездом не забыла забрать все грамоты и документы, чтобы затем пристроить своих чад в самое элитное из израильских учебных заведений.

И теперь, судя по новому ролику Максима Галкина*, которым он поделился в своем блоге, их с Аллой Пугачевой детей приняли практически в школу для избранных. Стало это понятно по школьной форме Лизе и Гарри, вышивка на которых гласит King Solomon.

Среди учеников школы – сплошь дети местной элиты и израильских политиков. Организовал учебное заведение бывший совладелец ВКонтакте. Примечательно еще и то, что каждый месяц обучения стоит 135 000 руб. за одного ребенка. Таким образом, школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона рублей в год.

Так что такая тяга к знаниям сосет будь здоров из родительских кошельков. Ведь даже для местных жителей сумма кажется баснословной. Однако где, как не на родительском собрании можно завести перспективное и полезное знакомство. И как знать, быть может именно благодаря школе Алла Пугачева с Максимом Галкиным* смогут собрать вокруг себя сливки Тель-Авива.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

