"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком

Виталина Цымбалюк-Романовская сияет от счастья в обнимку с малюткой.

Пианистка часто делится в личном блоге подробностями жизни, особенно творческой. На этот раз артистка стала председателем жюри конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества "Премьера".

Судя по всему, Виталина Цымбалюк-Романовская получила огромное удовольствие от участия в проекте. На своей странице во "ВКонтакте" пианистка даже предъявила одну из победительниц, так сказать юную наследницу музыкальных традиций России.

"Две красавицы", – написал поклонник под снимком.

Правда, стоит отметить, многие поклонники ждут, когда бывшая жена Армена Джигарханяна уже покажет собственную наследницу или наследника, учитывая, что не так давно артистка призналась: детей завести не против. Более того, у пианистки есть мужчина, с которым она чувствует себя счастливой. Однако называть имя избранника Цымбалюк-Романовская отказывается и уверяет, что замуж выходить не хочет.

Поклонники не оставляют попыток вычислить избранника артистки. Например, несколько недель назад ей приписали связь с женатым мужиком. С Дмитрием Нестеровым знаменитость увидели на одном из концертов. По мнению подписчиков, на снимках с мероприятия Виталина Цымбалюк-Романовская уж слишком нежно смотрела на коллегу.