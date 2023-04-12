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Шоу-бизнес
Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле

Поклонникам тяжело прощаться с Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Бывшая жена Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в своем микроблоге рассказывает не только о творческих достижениях. Иногда артистка раскрывает личные темы, например, показывает друзей, коллег или даже кадры из путешествий.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

На новой публикации поклонники нашли ангельский лик Виталины на гранитном камне брусчатки Санкт-Петербурга. Тело покинувшей нас, москвичей, Цымбалюк-Романовской фотографы и авторы идеи кадра предали холодной и мрачной земле. Все-таки на улице погода еще прохладная, сидеть на граните — плохая идея для женского здоровья.

Фото: соцсети Виталины Цымбалюк-Романовской

Чтобы дополнить торжественную атмосферу, Виталина добавила к фотографии музыкальное сопровождение. Песня "Город, которого нет" была написана Игорем Корнелюком для проекта "Бандитский Петербург". Цымбалюк-Романовская знает толк в тонких отсылках.

Кроме этого, бывшая жена Джигарханяна поделилась и своим рационом еды. Перед поездкой Виталина Цымбалюк-Романовская съела всего лишь легкий салат в итальянском стиле. Она добавиа рукколу, томаты, орешки и, конечно, любимый сыр — моцареллу. Возможно, пианистка так готовилась к важной съемке, где нужно хорошо выглядеть.

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 12 апреля 2023, 18:17 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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