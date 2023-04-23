"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым

SHAMAN своим ртом творит чудеса.

Теперь совершенно ясно, почему появившийся из неоткуда певец гастролирует по России и собирает огромные залы. Поклонники разводят руками, не зная, что и думать. В их представлении SHAMAN (или по батюшке Ярослав Юрьевич Дронов, — Прим. ред.) едва ли не мессия, который сошел с небес, чтобы подарить народу свой рабочий аппарат.

Да не простой, а артикуляционный. Кроме того, из-за роскошной концертной программы исполнитель песен "Я русский", "Встанем", "Мы" и других хитов вынужден идти на жертвы. Чтобы ублажать публику своим вниманием, ему приходится вставать на коленки — иначе принимать дорогие подарки фан-клуба тяжело. Благо, SHAMAN пользуется наколенниками и не царапает драгоценные ножки.

А ведь они ему еще пригодятся! На днях Михаил Шуфутинский, тот самый большой артист с песней "3 сентября" и по совместительству волосатый в области бороды мужчина, задумался о совместном треке с Ярославом Дроновым. Мол, хорошо берет SHAMAN и ноты, и тональности, и все то, что так любит.

Бизнесвумен Юлия Лубнина заявила "Дни.ру", что Ярослав Дронов в теории уже слился со старшим коллегой, осталось лишь предъявить результат на практике. Отрывок из ее пламенной речи на радость SHAMANу это подтверждает.

"У них получится прекрасный дуэт, как слияние двух поколений! И я убеждена, что это получится настоящий хит! Шуфутинский делает не в первый раз такой коллаб (сотруднический проект, — Прим. ред.) с молодым артистом!" — делится мнением наша собеседница.

Только готов ли к этому SHAMAN? Главное — желание. Того гляди, и с любимых коленочек вставать не придется.