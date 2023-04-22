"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками

Игорь Николаев подложил Примадонне жирную свинью. Алла Пугачева получила оскорбление.

Чтобы получить скандальную славу, улететь в Израиль и назвать россиян рабами оказалось вполне достаточно. Алла Пугачева притихла в западне и прослыла неблагодарной выскочкой. Коллеги начали травить певицу. Нож в спину мог прилететь откуда угодно, но Игорь Николаев превзошел все ожидания.

В социальных сетях он показал молодую артистку Александру Воробьеву. На видео она исполнила песню "Балет", с которой Алла Пугачева выступала в Советском Союзе.

Таким образом Игорь Николаев косвенно предложил заменить великую певицу. Ради новой фаворитки он сел за рояль и сыграл ей мелодию хита Пугачевой с нескрываемым удовольствием. Условно говоря, он закопал Примадонну голыми руками и даже не извинился.

Пользователи Сети оставили свое "фи" в комментариях к ролику. Они встали грудью за Аллу Борисовну и возвысили ее над всеми звездами эстрады. По словам фанатов, Воробьева не годится Пугачевой даже в подметки.

"Прокричала хорошее стихотворение, музыка пропала, лирики и химии вообще минус. Как патриотка на бронепоезде. Конечно, Алла Пугачева лучше поет. Да... очередную песню Аллы испортили", — написали Игорю Николаеву недовольные.