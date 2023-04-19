От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности

Ольга Бузова пообщалась с журналистами.

Ольга Бузова к 37 годам сделал блистательную творческую карьеру. Она и актриса, и дизайнер, и телеведущая, и певица. А вот с личной жизнью звезде не ввезет. Четыре года она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, потом еще почти три года встречалась с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Завести детей у бывшей ведущей телепроекта "Дом-2" так и не вышло, однако поклонники с нетерпением ждут, когда же звезда станет мамой. Журналисты тоже не упускают повода заподозрить артистку в беременности. Благо, Ольга Бузова относится к подобным явлениям с юмором.

На днях звезду вновь окружили представители СМИ, которые интересовались ее беременностью. Ольга Бузова в откроенном наряде показала свой плоский животик и пошутила, что это у нее плохое зрение. Артистка добавила, что вынуждена носить линзы, чтобы что-то разглядеть.

"Пишут, от Галустяна", – сказала певице журналистка. В ответ Ольга Бузова подчеркнула, что сегодня не 1 апреля. Телеведущая отказалась комментировать "чушь и неправду".

К слову, Михаил Галустян является женатым мужчиной и воспитывает двоих дочерей. Недавно юморист попал в скандал, связанный с получением гражданства Армении. Меж тем, шоумен подчеркнул, что не собирается уезжать из России.