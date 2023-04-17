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Шоу-бизнес
"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили

"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили

Ольга Бузова зря старалась.
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Ольга Бузова пробовала себя в разных направлениях. Она была ведущей скандального шоу "Дом-2", открывала свой ресторанный бизнес, играла на сцене театра, наконец стала певицей. За что бы она ни взялась, ее постоянно критикуют и унижают, но Бузову это не останавливает. Она уверена, что терпение и труд все перетрут.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

При этом самооценка Ольги Бузовой бесконечно растет. Недавно она заявила, что у нее абсолютный слух, что ужасно удивило поклонников и коллег. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом возмутился ее самоуверенностью и заявил, что у артистки на самом деле нет слуха.

Кроме того, Соседов уверен, что в голосе Ольги Бузовой нет ничего необычного, и он совершенно обычный.

"Он не раздражающий, ну и особой красотой он не обладает. Как говорится, на вкус и цвет, но ничего особенного в ее голосе нет", – заявил критик.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова блеснула на красной дорожке дорогим кольцом на безымянном пальце. Певица охотно лемонстрировала руку с кольцом и таинственно улыбалась. Поклонники тут же сделали вывод, что это ей подарил ее будущий муж, личность которого она пока держит в секрете.

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2023, 21:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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