Отец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз

Агата Муцениеце призналась, что ей нравится амплуа мамы.

Известная латвийская актриса Агата Муцениеце вышла замуж за своего российского коллегу Павла Прилучного в 2011 году. Семья продержалась девять лет. Брак звезд распался, несмотря на наличие несовершеннолетних детей. Артистка успела родить двоих наследников: сына Тимофея – в 2013 и дочь Мию – в 2016 году.

Развод коллеги по сцене сопровождался громкими скандалами и дележкой имущества. Впрочем, остатки недвижимости пара поделила лишь на днях. Как ранее сообщали "Дни.ру", Павел Прилучный был прописан в московской квартире, хотя проживает вместе с новой супругой Зепюр Брутян в загородном доме.

Столичная недвижимость досталась Агате Муцениеце. Она проживала в четырехкомнатной квартире вместе с двумя наследниками и очень не хотела делить жилплощадь вместе с будущим малышом беременной супруги бывшего мужа.

Ребенок Павла Прилучного мог был получить регистрацию по адресу прописки своего отца, поэтому Агате Муцениеце через суд добилась его выписки. Зато у нее появились хлопоты с другим ребенком. Актриса стала мамой в третий раз, правда, пока только на экране.

Она исполнила роль матери девочки в сериале "Плакса". Продюсером кинокартины стал популярнейший российский певец Сергей Жуков, а его наследница как раз и исполнила роль подростка с трудной судьбой. Агате Муцениеце призналась, что ей понравилось амплуа матери в новой художественной ленте.