"Унитазы чистят": Лишившемуся денег в Израиле Галкину* нашли новое занятие

Максиму Галкину* приходится не сладко.

Еще прошлой весной Максим Галкин* покинул Россию и перебрался в Израиль. Поливая грязью свою родину и соотечественников на концертах, он, кажется, закрыл себе все дороги обратно. А вместе с тем, как считают фанаты, поставил под удар авторитет жены, ведь Аллу Пугачеву дома тоже не очень-то ждут.

Говорят, что теперь комик – единственный кормилец в семье. Пока Примадонна занимается детьми и ведет светскую жизнь, Максим Галкин* выступает в зарубежных городах. Несмотря на то, что юморист всеми силами пытается показать, что живет за границей хорошо, многие считают, что денег, которые он зарабатывал на родине, в Израиле он лишился.

С новой силой такие разговоры пошли, когда в своем микроблоге он заявил, что был в отъезде в день рождения супруги. К тому же, мужу Аллы Пугачевой пророчат печальный конец: мол, его концерты не всегда будут востребованы за границей, ведь его антироссийские шутки рано или поздно потеряют актуальность.

Вместе с тем, бывшие коллеги Максима Галкина* по творческому цеху в России открыто его критикуют. На днях о деятельности юмориста высказался Александр Пашутин, заявив, что тот несет полный бред. Более того, он нашел комику новое занятие – дать свою голову на чистку от грязи.

"Это как туалет ершиком чистят. Вот и Галкину* надо ершиком в мозгах почистить — вдруг там станет чище. Ершиком ведь очищают унитаз от говна", — жестко прошла по мужу Аллы Пугачевой звезда картины "Гардемарины, вперед!".



* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.