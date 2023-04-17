"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой

Престарелая Алла Пугачева лишилась мужа.

Примадонна, как известно, променяла отечественную эстраду на жизнь в Израиле. Туда она перебралась с мужем и детьми. И, по слухам, возвращаться не собирается, потому что уже обзавелась гражданством другой страны. Поклонникам же остается следить за жизнью Аллы Пугачевой в социальных сетях.

И то, что они видят, наталкивает на довольно печальные мысли. Напомним, что Максим Галкин* на чужбине нашел себе новое занятие – разъезжать по зарубежным городам и давать концерты, на которых поливает грязью родину и бывших коллег. Судя по тому, что комик довольно часто выкладывает в своем микроблоге архивные фотографии и видео, времени с семьей он проводит мало. Иначе свежих кадров было бы больше.

И даже в день рождения Аллы Пугачевой он разрушил семью – разбил ее на кусочки, не оказавшись дома в такой важный день и оставив жену и детей. Кажется, звездная чета лишилась былой сплоченности. На своей странице он опубликовал очередной архивный ролик из далекого 2018-го, где еще совсем маленькие наследники поздравляют мать.

"Я на гастролях пропустил", – раскрыл Максим Галкин* причину, почему не записал видео в этом году.

А злопыхатели тем временем предполагают, почему комику пришлось уезжать в важный день.

"Похоже, жизнь дала трещину, и денег осталось два чемодана мелкими купюрами, если работать надо даже на день рождения любимой жены", – попытались вывести на чистую воду мужа Аллы Пугачевой пользователи.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.