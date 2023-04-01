"Все осталось в прошлом": развод Пугачевой и Галкина* перестал быть тайной

Проблемы в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина выплыли на поверхность.



Звезды шоу бизнеса, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин* используют личные блоги для того, чтобы поделиться событиями из жизни или своими мыслями с публикой. Аудитория же соцсетей использует эти посты для того, чтобы проанализировать жизнь кумиров и сделать порой совсем неожиданные выводы.



Не укрылось от внимательных подписчиков то, что вся страничка Максима наполнена снимками с концертов, либо фотографиями детей. Публикациям же с Аллой отведено совсем немного места.



Многие даже предположили, что отсутствие большого количества фотографий с женой буквально кричит о том, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* возникли проблемы. Но рассказывать об этом звездная пара не торопится, а вместо этого старательно делает вид, что у них все хорошо.

Однако для подписчиков, отличающихся самой большой фантазией, развод Пугачевой и Галкина* перестал быть тайной. Якобы те немногие снимки, что оказываются выложены в Сеть, сделаны очень давно, чуть ли не до переезда в Израиль. И уже на них глаза звездной четы потухли, а лица артистов несут на себе притворные улыбки растянутые за секунду до спуска затвора.

"Неестественная радость", "Наигранная улыбка", "Изображаем радость", "Почему все фото из прошлой жизни?", "Все хорошее осталось в прошлом", "Посвежее фотографии есть?", – засыпали комментариями Аллу Пугачеву и Максима Галкина*.



* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

