"Похожа на Аллу": Галкин* променял больную старуху Пугачеву на молодую красотку

В последнее время о здоровье Примадонны ходят очень тревожные слухи. Спровоцировала она их сама, сказав, что едет за границу лечиться. А потом в Сеть слили свежие снимки Аллы Пугачевой с мероприятия, на которых люди заметили странный шрам под глазом и опухоль на руке.
Еще больше подозрений вызвал недавний пост Максима Галкина* в социальных сетях. 8 марта, когда все поздравляли женщин с их праздником, комик почему-то променял свою старую и, как думают многие, больную жена на молодую красотку – дочь Лизу, фотографию которой он и опубликовал в своем микроблоге. В комментариях поклонники стали переживать по поводу того, что юморист не разместил снимок Примадонны.
"Где мама (Алла. – Прим. ред.)?" – написал кто-то из пользователей и не получил ответ.
Может быть, сама Пугачева после недавнего конфуза запретила мужу публиковать себя. Ведь на днях Максим Галкин* показал народу снимок супруги без ретуши. Это вызвало волну негодования из-за внешности звезды. Кто-то обратил заметил, что она сильно постарела, а кто-то обратил внимание на жиденькие волосы и уличил ее в ношении парика.
И эффект от публикации фотографии с дочерью был гораздо лучше. Ни одного плохого слова. В комментариях все принялись расхваливать внешность младшей наследницы Аллы Пугачевой.
* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.