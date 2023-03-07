"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола

С 62-летняя актриса театра и кино Елена Яковлева долгие годы счастлива в браке с актером "Современника" Валерием Шальных. Спустя два года после официальной регистрации брака у супругов родился единственный сын — Денис. Поклонники актрисы ждали от мальчика больших свершений, но получили только сына-фрика.
Зрители считают, что мужчина ведет неправильный образ жизни. Он слушает тяжелую музыку, покрыл свое тело многочисленными татуировками, сделал пирсинг. Не устроился сын Елены Яковлевой и в личной жизни — с супругой он развелся после собственной измены. Ее, кстати, он признал на телевидении.
А в своих социальных сетях Денис и вовсе заговорил о щепетильной теме — смене пола. Сын актрисы выложил выпуск американского шоу, в котором обсуждалась тема трансгендеров. Женщину, которая ранее была мужчиной, выгнали из женского фитнес-клуба. Правда, у сына Елены Яковлевой нашлось свое мнение о героине ролика.
"Боже, ты не женщина, брат, ты выглядишь как Стивен Кинг в жирном костюме из фильма "Худеющий", — написал Денис.
Вообще, у Дениса есть свое мнение на многие вопросы. Совершенно не стесняясь в выражениях, он делится им в микроблоге. Сама же Елена Яковлева призналась, что не лезет в жизнь взрослого сына.