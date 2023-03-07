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"Боже": сын-фрик Елены Яковлевой заговорил о смене пола

Сын Елены Яковлевой снова шокирует зрителей.
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С 62-летняя актриса театра и кино Елена Яковлева долгие годы счастлива в браке с актером "Современника" Валерием Шальных. Спустя два года после официальной регистрации брака у супругов родился единственный сын — Денис. Поклонники актрисы ждали от мальчика больших свершений, но получили только сына-фрика.

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Зрители считают, что мужчина ведет неправильный образ жизни. Он слушает тяжелую музыку, покрыл свое тело многочисленными татуировками, сделал пирсинг. Не устроился сын Елены Яковлевой и в личной жизни — с супругой он развелся после собственной измены. Ее, кстати, он признал на телевидении.

А в своих социальных сетях Денис и вовсе заговорил о щепетильной теме — смене пола. Сын актрисы выложил выпуск американского шоу, в котором обсуждалась тема трансгендеров. Женщину, которая ранее была мужчиной, выгнали из женского фитнес-клуба. Правда, у сына Елены Яковлевой нашлось свое мнение о героине ролика.

"Боже, ты не женщина, брат, ты выглядишь как Стивен Кинг в жирном костюме из фильма "Худеющий", — написал Денис.

Вообще, у Дениса есть свое мнение на многие вопросы. Совершенно не стесняясь в выражениях, он делится им в микроблоге. Сама же Елена Яковлева призналась, что не лезет в жизнь взрослого сына.

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ globallookpress.com
Автор: 7 марта 2023, 12:00 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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