"Умер": страшная весть о сыне Яковлевой после операции

Единственный сын российской актрисы Елены Яковлевой и Валерия Шальных, Денис Шальных, не вписывается в рамки морали общества, и всегда старается показать народу свое отличие от всех остальных. Именно поэтому он исколол все свое тело татуировками, даже лицо, а мышцы накачал до неимоверных размеров. Психологи давно разглядели во всем этом причину дефицита внимания с детства, и это сопровождает сына Яковлевой всю жизнь.
К своим 30 годам Денис Шальных не раз попадал в скандальные ситуации. Он бросил учебу в Лондоне, женился, развелся и переделал себя с ног до головы. В поисках своего "я" сын Яковлевой работал в детском саду, барбершопе и фитнес-клубе.
Единственное постоянство в жизни Шальных – любовь к животным. В последнее время сын Яковлевой жил с четырьмя кошками под одной крышей. Однако несколько дней назад случилось горе. Один из котов умер. Сын Яковлевой рассказал об этом сам. "You died" (в переводе с английского "Ты умер", — Прим.ред.), – написал он. Поклонники поддержали сына Яковлевой в трудную минуту.
Ранее сообщалось, что Елена Яковлева перенесла операцию. Пластический хирург Максимильян Абозин уверен, что актриса ложилась под нож хирурга, и не раз. По его мнению, актриса сделала блефаропластику и липофилинг скул.