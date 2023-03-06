"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором

Ксения Бородина очень переживает за дочь.

Около двух лет назад в личной жизни Ксении Бородиной произошел переломный момент, который привел к ее разводу с Курбаном Омаровым. Телеведущая со скандалом рассталась с экс-возлюбленным, но не стала запрещать ему видеться с дочерью Теоной.

Когда у Омарова появилась новая пассия, Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором: либо он видеться с дочерью один, без посторонних, либо он не видеться с наследницей вообще. Мол, лишних на таких встречах быть не должно. По словам Ксении, очень важно, чтобы семилетняя дочь была довольна.

Вместе с тем Бородина отметила: "Мне абсолютно наплевать, кто с кем живет, какой образ жизни и где". Так ведущая "Дома-2" дала понять, что ей все равно, с кем состоит в отношениях ее бывший муж на данный момент. Главное, чтобы ребенок находился рядом именно с отцом.

Напомним, у Ксении Бородиной двое детей. Старшую дочь Марусю телеведущая родила от первого мужа – бизнесмена Юрия Будагова. В этом году девочке исполнится 14 лет. Младшая дочь Теона появилась на свет в декабре 2015 года – спустя пять месяцев после того, как телезвезда вышла замуж за Курбана Омарова.