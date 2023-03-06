Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Понедельник 6 марта

20:20Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории" 20:00"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором 19:40"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка 19:20Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости 19:00Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно 18:40"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края 18:20"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство 18:00"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 17:40"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой 17:20Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь 17:00"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз 16:40"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку 16:20Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной 16:00Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела 15:40"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор 15:20В Курской области часовой расстрелял сослуживцев 15:00"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос 14:40"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы 14:20"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 14:00Подруга Хаматовой увезла детей из Европы в Россию после встречи с учителем-мужиком в юбке 13:40"Люблю": В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого 13:20Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы 12:40"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ 12:20Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 12:00Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти 11:20"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей 11:00Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства 10:40"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 10:20"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои 10:00"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб 09:40"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии 09:20Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя 09:00Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать 08:40Читающая книги мышь шокировала Сеть: видео 08:20Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие 08:00Для чего нужен брачный договор 06:28Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года 04:31Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни 02:48Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей 00:05Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта 22:13Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей 20:15"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам 17:43"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости 16:54"Перестали двигаться брови": обколотая Варлей горько пожалела о впрыснутом под кожу яде 16:35Смотрит в одну точку и еле шевелит губами: что стало с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым 15:52Беглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 14:55Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество 13:52Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика 13:32Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно 13:10Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором

170

Ксения Бородина очень переживает за дочь.

Около двух лет назад в личной жизни Ксении Бородиной произошел переломный момент, который привел к ее разводу с Курбаном Омаровым. Телеведущая со скандалом рассталась с экс-возлюбленным, но не стала запрещать ему видеться с дочерью Теоной.

Когда у Омарова появилась новая пассия, Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором: либо он видеться с дочерью один, без посторонних, либо он не видеться с наследницей вообще. Мол, лишних на таких встречах быть не должно. По словам Ксении, очень важно, чтобы семилетняя дочь была довольна.

Вместе с тем Бородина отметила: "Мне абсолютно наплевать, кто с кем живет, какой образ жизни и где". Так ведущая "Дома-2" дала понять, что ей все равно, с кем состоит в отношениях ее бывший муж на данный момент. Главное, чтобы ребенок находился рядом именно с отцом.

Напомним, у Ксении Бородиной двое детей. Старшую дочь Марусю телеведущая родила от первого мужа – бизнесмена Юрия Будагова. В этом году девочке исполнится 14 лет. Младшая дочь Теона появилась на свет в декабре 2015 года – спустя пять месяцев после того, как телезвезда вышла замуж за Курбана Омарова.

6 марта 2023, 20:00
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

По теме

"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами

Ребенку 7 лет! Отплясывающая под похабщину от Инстасамки дочь Бородиной шокировала народ
Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории"

Прилучный не позаботился о будущем.

"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка

Богомолов не терял время зря.

Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости

Внука Аллы Пугачевой нужно срочно спасать.

Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно

Любовь Казарновская приняла непростое решение.

"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края

Пьеха решился на важный шаг.

Выбор читателей

05/03Вск"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 06/03ПндНасте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 05/03ВскСемья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 05/03ВскБеглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 06/03Пнд"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 06/03Пнд"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова