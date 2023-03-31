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31 марта
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Шоу-бизнес
"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после"

"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после"

Сложно сдержать чувства от истории Павла Прилучного.
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Актер театра и кино Павел Прилучный прославился после выхода на экраны сериала "Закрытая школа". Успех закрепился, когда харизматичный мужчин сыграл в сериале "Мажор". Ну а скандальную славу на широкие массы Павла подарил, конечно же, громкий развод с актрисой Агатой Муцениеце.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Сейчас Прилучный живет с новой возлюбленной. В августе прошлого года он сочетался браком с актрисой Зепюр Брутян. Поклонники долго ждали новостей о беременности актрисы и, наконец, дождались.

На днях без пяти минут отец троих детей Павел Прилучный вышел в социальные сети с жуткой новостью. Его жизнь, как жизнь любого тонко чувствующего родителя, разделилась на "до" и "после". Актер рассказал историю о мальчике, которому срочно требуется помощь врачей.

13-летний Артем и его родители сейчас ведут сбор средств на лечение в Израиле. Павел Прилучный призвал поклонников, подписчиков и всех неравнодушных помочь семье мальчика собрать нужную сумму. К сожалению, врачи в Москве не могут справиться с редким заболеванием Матвея.

"Опухоли Тимуса у детей — редкая патология. Врачи заявили: "Опухоль остается неоперабельная! Ответ на лечение плохой", — делится историей мама мальчика.

Павел Прилучный добавил, что хорошие дела всегда возвращаются, поэтому оставил реквизиты для поддержки семьи Матвея.

Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 марта 2023, 22:01 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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