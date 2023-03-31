"Опухоль неоперабельная": жизнь Павла Прилучного разделилась на "до" и "после"

Актер театра и кино Павел Прилучный прославился после выхода на экраны сериала "Закрытая школа". Успех закрепился, когда харизматичный мужчин сыграл в сериале "Мажор". Ну а скандальную славу на широкие массы Павла подарил, конечно же, громкий развод с актрисой Агатой Муцениеце.
Сейчас Прилучный живет с новой возлюбленной. В августе прошлого года он сочетался браком с актрисой Зепюр Брутян. Поклонники долго ждали новостей о беременности актрисы и, наконец, дождались.
На днях без пяти минут отец троих детей Павел Прилучный вышел в социальные сети с жуткой новостью. Его жизнь, как жизнь любого тонко чувствующего родителя, разделилась на "до" и "после". Актер рассказал историю о мальчике, которому срочно требуется помощь врачей.
13-летний Артем и его родители сейчас ведут сбор средств на лечение в Израиле. Павел Прилучный призвал поклонников, подписчиков и всех неравнодушных помочь семье мальчика собрать нужную сумму. К сожалению, врачи в Москве не могут справиться с редким заболеванием Матвея.
"Опухоли Тимуса у детей — редкая патология. Врачи заявили: "Опухоль остается неоперабельная! Ответ на лечение плохой", — делится историей мама мальчика.
Павел Прилучный добавил, что хорошие дела всегда возвращаются, поэтому оставил реквизиты для поддержки семьи Матвея.