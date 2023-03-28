"Поддерживает меня": жена Прилучного на сносях потеряла способность двигаться

Жена Павла Прилучного не может обойтись без помощи.



Новая жена Павла Прилучного наслаждается каждым днем своей супружеской жизни. Жизнь в загородном коттедже, собаки, дети мужа от предыдущего брака и их совместный ребенок, который должен родиться совсем скоро... Казалось бы, что Зепюр Брутян не на что пожаловаться, однако, это не совсем так.

Многое беременная жена Прилучного безропотно вытерпела. И необходимость отказаться от некоторых косметологических процедур, и нужда временно оставить спортзал, казалось бы, не слишком сильно расстроила брюнетку.

Но, по мере того, как стремительно рос ее живот, Зепюр Брутян все-таки нашла минус своего состояния. Оказывается, жена Павла Прилучного на сносях потеряла способность двигаться более получаса. Дольше ходить она не в состоянии, сообщила девушка в личном блоге.

Подкрепила она эти слова видеороликом, который разместила в Сети. Павел ведет на поводке одну собаку, а вторую, которую держит Зепюр, ей помогает вести ее падчерица Мия. Рядом на велосипедах едут сын Павла Тимофей и, кажется, мама ПавлаЛюбовь Юрьевна.



"Вся семья меня поддерживает в прогулках", – поделилась трогательной заботой беременная жена Павла Прилучного.