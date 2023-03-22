"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного

Шокирующие последние кадры с Павлом Прилучным.

На просторах Интернета появились пугающие кадры. Пользователи, взглянув на фотографии, нашли в снегу на набережной тело, которое выглядит бездыханным. Всмотревшись в снимки, поклонники опознали Павла Прилучного.

Знаменитый актер, одетый в пальто, лежит на холодной земле с опущенными веками. А на другом кадре какой-то человек, судя по рукам на груди, делает ему искусственное дыхание. Отсюда и вывод, что звезда кино и сериалов не дышит. Наверняка, многие, увидев столь ужасающие фотографии, оказались в шоке.

Благо, опубликовал их сам артист, дав понять, что это его очередная роль. "Близятся к концу съемки проекта "Вася не в себе", – подписал кадры Павел Прилучный. Некоторых поклонников новая публикация актера и правда напугала.

"Хм, это как бы концовка убийства?" – задались вопросом россияне.

Кто-то обратился к супругу Зепюр Брутян с просьбой "не умирать", а кто-то отметил, что главное, чтобы кумир после этих "приключений" на съемочной площадке все-таки остался жив. Но очевидно, что он здоров, полон сил и вовсю ждет выхода на экраны новой картины со своим участием. Об этом грезят и фанаты.

"Заинтриговали! Удачи в завершении съемок. Жду выхода фильма", – поделились пользователи с Павлом Прилучным.