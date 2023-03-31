"Стала мамой": Родившая певица Слава предъявила ребеночка

Не так давно знаменитая брюнетка рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким. По слухам, разрыв с возлюбленным звезда переносила тяжело. Неудивительно, ведь чего только хорошего у них не произошло за эти годы! Вспомнить хотя бы, как певица Слава родила благоверному дочь, которой дали имя Антонина.
К слову, это не единственный ребенок у артистки. Старшей наследнице Александре уже 24 года, а живет она самостоятельно. Девушка уже успела достичь определенных успехов в музыкальной карьере, выйти замуж. А вчера некогда родившая ее на свет звезда отечественной эстрады стала бабушкой!
"Моя малышка стала мамой. Не знаю, что говорить… Пью коньяк, закусываю шоколадкой", – сообщила рыдающая от счастья певица Слава.
Для своих поклонников она сняла несколько роликов из больницы: палату, свою дочь сразу после родов, взволнованного зятя, а также уже предъявила появившегося на свет ребеночка. На одном из видео заметен малыш, укутанный в одеяло, на которого поспешила посмотреть звездная бабушка. Правда, показывать его личико фанатам знаменитость не стала.
При этом пока неизвестно, какое имя получит новорожденный мальчик, но фамилия у него точно будет отца – Дедов. Стоит отметить, что избранник дочери певицы Славы присутствовал на родах, чтобы поддержать любимую. Как оказалось, это было его решение.