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"Встречались": умолчавшая о романе с Лепсом Барановская выставила бывшего самодуром

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Телеведущая Барановская раскрыла карты

Известная отечественная телеведущая Юлия Барановская девять лет прожила в неофициальном или, как говорят в народе, в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Бывший капитан национальной сборной так и не решился сыграть свадьбу с матерью своих троих наследников. В итоге пара разбежалась со скандалом, а дети остались на воспитании у артистки.

Поклонники 42-летней телеведущей искренне наедятся, что она обретет семейное счастье, найдет нового спутника жизни. Однако Юлия Барановская упорно молчит и не делится подробностями своей личной жизни, что, впрочем, не мешает злым языкам собирать и распространять слухи.

Поговаривают, что новым избранником ведущей шоу "Мужское / Женское" является Народный артист России Григорий Лепс, личная жизнь которого тоже вызывает много вопросов. Однако и об этом потенциальном романе Юлия Барановская умалчивает.

Звезда эфира больше предпочитает общаться с поклонниками на отстраненные темы. Например, в четверг, 2 марта она размышляла в социальных сетях о взаимодействии с начальством и выставила своего бывшего шефа самодуром.

"Был у меня один такой "руководитель", который посылал туда, не знаю куда, принести то, не знаю что", – отметила Юлия Барановская. Она также подчеркнула, что бывшего начальника отличали такие качества, как токсичность, некомпетентность и неэффективность.

3 марта 2023, 09:00
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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