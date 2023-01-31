Прощай, легенда! Почерневшее тело Юдашкина нашли на кровавой простыне

59-летний модельер и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин с 2016 года борется со страшным заболеванием. Сначала у него диагностировали рак почти, а затем нашли и метастазы по всему телу. К сожалению, болезнь успела добраться и до головного мозга. За все годы лечения мужчина уже прошел несколько операций и курс химиотерапии. Рядом с ним всегда остается его любимая жена Марина, с которой они прожили практически всю жизнь.
Нередко в микроблоге жены Валентина Юдашкина появляются новые фотографии. Так, супруги посетили одно светское мероприятие. Подписчики нашли похорошевшего Валентина Юдашкина на красной дорожке, напоминающей кровавую простыню. К сожалению, некоторым поклонникам показалось, что темный цвет костюма делает тело Юдашкина почерневшим.
Само мероприятие отражает любовь Валентина и Марины к искусству и интеллигентным мероприятиям. Юдашкина написала, что красная дорожка — это заключительный турнир по шахматам. Так и хочется воскликнуть — прощай, легенда Международного турнира по быстрым шахматам, сезон закрывается!
"Наши любимки!", "Хорошо выглядите, хорошо смотритесь!" — написали неравнодушные поклонники Валентина Юдашкина.