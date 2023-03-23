"Оплаченный роман": бизнесмен рассекретил серую схему меркантильного Киркорова

Яне Рудковской тоже досталось.

Народный артист России Филипп Киркоров официально был женат всего один раз. С 1994 по 2005 год его супругой была Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Общими детьми звездное семейство не обзавелось, зато у певца есть наследники от суррогатных матерей. Однако личную жизнь музыкант тщательно скрывает.

Об отношениях Короля российской эстрады доподлинно ничего неизвестно, однако ходит много слухов. Сам Филипп Киркоров раскрывать карты тоже не собирается – поклонникам приходится гадать, с кем он делит постель: с женщиной ли или мужчиной.

Тем не менее, недавно артист сделал исключение. В эфире шоу "Маска" на НТВ, где Филипп Киркоров уже четвертый сезон занимает кресло председателя жюри, он приоткрыл завесу тайн. Как сообщали "Дни.ру", музыкант признался, что ранее был влюблен в продюсера Яну Рудковскую.

Впрочем, романтическая история впечатлила далеко не всех. Бизнесмен Мурат Джемакулов назвал ее хайпом. Предприниматель не исключил, что между звездами был "оплаченный роман". "Я убежден, это хайп. В шоу бизнесе многие специально делают пиар романы, чтобы о себе заявить или просто набрать аудиторию в соцсетях", – отметил наш собеседник.

Он фактически раскрыл серую схему, позволяющему меркантильным артистам зарабатывать деньги на собственном имени таким изощренным способом. "Филипп Киркоров – король поп сцены в России и, конечно, многим выгодно на "прицепе" ухватится за него для раскрутки", – подчеркнул бизнесмен.