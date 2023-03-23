"Требует жертв": сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли

Филипп Киркоров пошел ва-банк!



Филипп Киркоров не остановил свое внешнее преображение на одной лишь липосакции живота и наращивании белокурых локонов. Он вновь обратился к пластическому хирургу, чтобы тот поработал над его телом. Теперь на очереди оказался торс, сообщает Пятый канал.

Признался Филипп в том, что восстановление дается ему тяжело: болевые ощущения сейчас достигают своего максимума. Но, пусть сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли, мыслями он уже отправился в ближайшее будущее. Туда, где с него снимают бинты и он может наслаждаться своей идеальной внешностью. Иными словами, пусть ему и больно, настроение у него прекрасное.

"Искусство требует жертв", – сообщил публике Филипп Киркоров.



К слову, в конце апреля пройдет сольный концерт Филиппа, на котором он и планирует похвастаться перед публикой своим обновленным внешним видом. Многие уверены, что произведет он фурор: слишком значительны изменения. И, как дополняют эту точку зрения иные, заслугой такого преображения являются чувства, в которых прилюдно признался не так давно Филипп Киркоров.



