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23 марта
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Шоу-бизнес
Водил Ксюшу за нос: Бывшего мужа Бородиной поймали на подлой лжи

Водил Ксюшу за нос: Бывшего мужа Бородиной поймали на подлой лжи

Экс-супруг Бородиной сам себя сдал.
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Звезда "Дома-2" вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году. У них появилась на свет дочь Теона, однако даже она не смогла спасти их союз. Спустя шесть лет пара объявила о разрыве. Теперь уже бывший муж Ксении Бородиной с тех пор нашел себе новую любовь – молодую девушку.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сначала все воспринимали ее несерьезно. Сплетники шептались, что таким образом бизнесмен просто хочет побесить бывшую. Однако 8 марта поклонники пришли к выводу о том, что у Курбана Омарова и у Валерии все серьезно. В этот день в микроблоге экс-супруга ведущей телестройки появились кадры, посмотрев которые, многие решили, что он сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

Шикарные букеты роз, кольцо, Курбан Омаров, опустившийся на одно колено, и счастливое лицо девушки... В общем, что это еще могло быть? Примечательно, что произошло все в день рождения Ксении Бородиной, который она празднует как раз 8 марта. С тех пор парочку поздравляли со скорой свадьбой, а она, видимо молча, принимала теплые слова.

Однако на днях бизнесмена поймали на лжи. В беседе с журналистами он опроверг предложение руки и сердце, сказав, что на колено не опускался, а просто что-то уронил. Многие решат, что бывший муж звезды повел себя подло, умалчивая о том, что никакой свадьбы не будет. Получается, что, начиная с 8 марта он, утаивая правду, водил за нос россиян и Ксению Бородину, которая наверняка тоже видела эти кадры.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 16:20 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
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