"Была "удобной": публично опозорившая мать Бородина оправдалась за поведение

Матери Ксении Бородиной досталось не по-детски.

40-летняя Ксения Бородина одна воспитывает двоих детей. Отцы девочек, 12-летней Маруси и 6-летней Теоны, практически не общаются с наследницами. Телеведущая не сильно переживает по этому поводу, стараясь давать дочкам всю любовь и заботу.

Недавно Бородина отправилась во Францию. На время поездки дочки остались с бабушкой — Инной Булатовной. Женщина применяла на них собственные методы воспитания, которые отличаются от методов Ксении. Так, бабушка напугала Теону тем, что отдаст ее в бедную семью.

Ксения Бородина прокомментировала инцидент. По словам звезды "Дома-2", родители всегда говорили как правильно, как красиво, нередко запрещали баловаться и всегда поправляли. Женщина считает, что детям нужно давать больше свободы.

"Воспитывала так, чтобы была "удобной", — так Бородина описывает свое детство.

Поклонники посчитали, что ведущая такими словами испортила репутацию матери. Публично опозорившая мать, по мнению фанатов, Ксения Бородина поспешила оправдаться за свои слова. Она пояснила, что Инна Булатовна — человек старшего поколения, и это нормально, что у женщин есть разногласия. Ценности меняются, а потому правила воспитания становятся другими.