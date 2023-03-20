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Понедельник 20 марта

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"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей

"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей
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Где находятся дочери Ксении Бородиной?

Звезда "Дома-2" воспитывает двоих дочерей от разных мужчин – старшую Марусю и младшую Теону. Телеведущая не раз признавалась, что, хотя души не чает в своих наследницах, воспитывает их со строгостью. Но время от времени поведение детей Ксении Бородиной вызывает у поклонников много вопросов.

На днях публика узнала, что звезда удрала из России. Собрав вещи, необходимые для горнолыжного курорта, она отправилась в Куршевель – любимое место отечественных знаменитостей. Дочерей теледива решила с собой не брать и сдала в очень ответственные руки – бабушке Инне Булатовне. Как оказалось, мать ведущей телестройки ежедневно отчитывается о том, как поживают дети. В том числе рассказывает о возникающих конфликтах.

Вчера Ксения Бородина рассказала поклонникам о небольшой истерике младшей Теоны. Как передает Пятый канал, девочка требовала у бабушки на завтрак бутерброд с красной икрой, ингредиентов для которого не оказалось. Это вывело из себя звездную наследницу: она наотрез отказалась есть, за что получила упрек от старших.

Инна Булатовна предложила девочке представить, как бы она жила, если бы попала к менее богатым родителям, которые вообще не знают, что такое красная икра. А позже бабушка нашла в доме записку с текстом: "Инна хочет сдать меня в бедную семью". Листок она сфотографировали и отправила матери. Однако неизвестно, стала ли Ксения Бородина ругать Теону за такие королевские прихоти.

20 марта 2023, 08:50
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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