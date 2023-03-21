"Мы всегда вместе": Волочкова рассекретила 7-летнюю дочь от мужчины из Средней Азии

47-летняя Анастасия Волочкова за все годы успеха и карьера успела обзавестись завидным имуществом. В пригороде Москвы у нее роскошный дом, стоимостью почти в 2 миллиона долларов. Общая площадь особняка — около 850 квадратных метров.
Конечно же содержание такого жилья требует не только финансовых вложений, но и усилий многочисленного персонала. В доме уже семь лет трудится семья из Таджикистана — Рустам, Лола и трое детей пары. По признанию Анастасии Волочковой, ее отношения с персоналом очень теплые, близкие и дружеские.
На недавней фотографии Волочкова рассекретила внешность старшей дочери Лолы. Анастасия показалась семилетнюю дочь домработницы Лолы от мужчины из Средней Азии. Девочку зовут Фарахноз. Она любит проводить время со звездной блондинкой, и даже подарила ей свою любимую игрушку.
Помимо прочего, Лола занимается и бизнес-вопросами Анастасии. Сейчас она отвечает на рабочие звонки и обрабатывает предложения по сотрудничеству. В новом посте она вновь опубликовала номер телефона, куда можно писать.
"Наш рабочий телефон находится в руках Лолы и это очень удобно, потому что мы всегда вместе", — делится Анастасия Волочкова.