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Среда 15 марта

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Хочет облапошить ее: какому мужику достанутся все денежки Волочковой

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Волочкова может остаться с носом.

Вокруг Анастасии Волочковой всегда крутились богатые ухажеры. Она как магнит притягивает к себе обеспеченных мужчин, которые не жалеют на нее ни времени, ни денег, ни внимания. Парадоксально, но при всем при этом балерина до сих пор одна.

С недавних пор Анастасии Волочковой стали приписывать новый роман. Поговаривают, что балерина может вовсе не прикидываться, когда заигрывает с актером Никитой Джигурдой.Якобы прикрываясь старой дружбой, парочка давным давно крутит "шуры-муры" у всех под носом.

Фанаты Волочковой считают6 что она достойна большего, а Джигурда модет попросту облапошить ее и прибрать к рукам все ее денежки. Медиум Марианна Абравитова разложила карты Таро и дала ответ.

"Джигурда Волочковой не угрожает никаким образом. Настя и Никита дружит очень давно, и сказать, что он наметил ее себе в жертвы, я не могу", – ответила эксперт.

При этом Марианна не стала исключать, что Волочковой как обеспеченной и знаменитой женщине стоит быть осторожной в любовных делах. Ведь при ее положении так трудно встретить искреннего человека. Медиум добавила, что вокуруг Волочковой постоянно крутятся пираньи, которые так и норовят оторвать от нее кусок пожирнее и воспоьзоваться добрым сердцем балерины.

15 марта 2023, 17:40
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Тайны звезд"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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