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Понедельник 20 марта

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"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды

"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды
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Марина Анисина не осталась с Никитой Джигурдой в Москве.

Анастасия Волочкова в последнее время очень часто видится со скандально известным музыкантом. Балерину всея Руси он трогательно называет "богиней", участвует в ее спектаклях, дарит букеты цветов и поддерживает в трудных ситуациях. Многие обращают внимание на то, как Никита Джигурда ухлестывает за своей звездной подругой, ведь у него, на секундочку, есть жена.

Пока певец находится в Москве, его возлюбленная Марина Анисина живет за границей вместе с наследниками. Долгое время они были во Франции, но решили оттуда уехать. Знаменитая фигуристка в студии шоу "Звезды сошлись" рассказала, что переезд пришлось организовать из-за тренировок детей, которые занимаются теннисом. "Меня не устраивает уровень подготовки тренеров", – раскрыла причины смены места жительства спортсменка.

Можно было бы подумать, что Марина Анисина отправится поближе к своему мужу. К слову, как раз на новогодние праздники семейство воссоединилось в Москве. Однако от находящегося там Никиты Джигурды она с детьми она все-таки сбежала, выбрав для жизни Стамбул. Туда они прибыли в конце января на съемную квартиру.

"В Москве все очень далеко. Мы живем здесь в машинах... пробки", – объяснила Марина Анисина.

Спортсменка также призналась, что отказалась от работы тренером в Бордо и всю себя посвятила дочери и сыну. Но не стала скрывать, что воспитание детей в одиночку – задача не из простых. К счастью, Никита Джигурда, даже находясь далеко, помогает финансово.

20 марта 2023, 11:00
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезды сошлись✓ Надежный источник

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"Это мой Никита!": обсосавшая Джигурду Волочкова завопила при виде его любовницы

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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