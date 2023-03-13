"Они любовники": Кувыркающиеся втайне Волочкова и Джигурда сдали себя с потрохами

Волочкова и Джигурда попались!

В последнее время балерина всея Руси и известный музыкант много времени проводят вместе. Поклонники стали подозревать, что между ними царит не просто дружба, а что-то более серьезное. По их мнению, уж слишком нежно Анастасия Волочкова и Никита Джигурда общаются друг с другом.

Подозрения начались с новой силой после недавнего поста певца, посвященного жене Марине Анисиной. Он вдруг на весь мир объявил, мол, супруге в отношениях что-то приходится терпеть, но не уточнил, что именно. В комментариях пользователи стали предполагать, что, возможно, фигуристка закрывает глаза на измены мужа. "А у вас договоренность на берегу была, что вы в чужих постелях можете кувыркаться?" – задала вопрос поклонница.

Вчера в микроблоге музыканта появился новый пост, который он посвятил уже не возлюбленной, а балерине. Текст оказался настолько теплым, что в комментариях вновь появились люди, которые предположили, что Никита Джигурда и Анастасия Волочкова давно кувыркаются втайне от публики, а своими нежностями на всеобщее обозрение сдали с себя с потрохами. Некоторые даже привели аргументы в пользу этой версии.

"Я думаю они любовники, а жена просто молчит. Иначе, зачем он у себя поместил пост с женой и написал, что она все прощает", – рассуждают пользователи.

К слову, о дружбе звезд высказываются и знаменитости. Например, недавно это сделала Маша Малиновская. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", она заявила, что Никита Джигурда пагубно влияет на Анастасию Волочкову и вскоре "утянет на дно".