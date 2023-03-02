"На месте Порошиной может оказаться любая": стало известно о похождениях бросившего семью Бойко

Экранный партнер Марии Порошиной оказался близким человеком и в жизни.

Актеры российских фильмов и сериалов Ярослав Бойко и Мария Порошина часто оказываются на одной съемочной площадке. И зрители, и авторы проектов ловят ту самую "химию" между мужчиной и женщиной, а потому часто предлагают артистам сыграть возлюбленных. Поклонники гадают — неужели роман на экране никогда не перерастал в жизнь?

Но вот наконец-то стало известно о любовных похождениях партнера Марии Порошиной. Таролог и экстрасенс Айгуль Хуснетдинова рассказала, какая связь была у актеров. По мнению эксперта, у пары действительно был роман не только на телеэкране.

Однако, прогноз у таролог неутешительный. Она считает, что бросившему семью Ярославу попросту не хватает новых ощущений. Он живет ощущением востребованности у женщин. Связь с Марией — это лишь временное увлечение без будущего брака.

"На месте Порошиной может оказаться любая другая", — заключает экстрасенс.

Напомним, что слухи о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко подкрепились после развода мужчины. 52-летний актер прожил с супругой 23 года и развелся в конце 2022 года. По словам артиста, причиной развод стал конец отношений. Бывшие супруги не делили имущество и детей, мирно расставшись на дружеской ноте.