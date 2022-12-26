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Шоу-бизнес
Родила от женатого Бойко, ушла от мужей, воспитала детей без отцов: личная жизнь Добровольской

Родила от женатого Бойко, ушла от мужей, воспитала детей без отцов: личная жизнь Добровольской

Сегодня, 26 декабря, Евгения Добровольская отмечает 58-летие.
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Творческая судьба Евгении Добровольской всегда складывалась легко и на редкость удачно, чего не скажешь о ее личной жизни. Актриса четыре раза стала мамой и пыталась построить семью с разными мужчинами, но ее попытки не увенчались успехом. В результате звезда не только пережила три развода, но и была вынуждена воспитывать детей без отцов.

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С первыми неудачами и разочарованиями на любовном фронте Евгении Добровольской пришлось столкнуться еще в юности. В 1983 году, когда артистке было всего 19 лет, судьба свела ее с будущим мужем Вячеславом Барановыми. Актеры познакомились на съемках фильма "Клетка для канареек" и быстро решились связать себя узами брака. А уже к четвертому курсу Евгения подарила возлюбленному сына Степана.

Несмотря на прибавление, союз оказался неудачным. Через три года совместной жизни Добровольская поняла, что ошиблась в выборе, и ушла от супруга. Впрочем, после развода ей не пришлось долго быть одной. Через несколько лет сердцем актрисы завладел харизматичный коллега Михаил Ефремов, который стал ее вторым мужем.

Семейная жизнь творческой пары оказалась по-настоящему бурной. Супруги часто скандалили и выясняли отношения, но это не помешало им прожить в браке семь лет. За это время в семье родился наследник Николай. Однако в 1997 году Добровольская решила поставить точку в этих отношениях и рассталась с мужем.

После двух разводов артистка долго не спешила снова идти в загс. Она посвящала себя работе и самостоятельно воспитывала детей. Впрочем, яркие романы в жизни звезды все же случались. В начале нулевых она закрутила интрижку с женатым коллегой по цеху Ярославом Бойко. Плодом мимолетного увлечения стал внебрачный сын Ян.

Лишь в 2009 году Евгения Добровольская связала себя узами брака в третий раз. Супругом актрисы стал кинооператор Дмитрий Мананников, который младше ее на 13 лет. В этих отношениях у звезды родилась дочка Анастасия.

Третий союз оказался самым продолжительным и, как многие думали, сделал Добровольскую по-настоящему счастливой. Однако весной этого года артистка неожиданно для всех развелась с мужем, отказавшись комментировать происходящее в личной жизни. 13-летняя дочь осталась жить вместе с ней.

Евгения Добровольская. Фото: Nikolay Titov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 14:20 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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