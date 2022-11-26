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Шоу-бизнес
Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина

Чувства к Порошиной, связь с Тарасовой и отсутствие семьи: секреты личной жизни холостяка Аверина

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26 ноября Максим Аверин отмечает день рождения. Ему исполняется 47 лет.
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Имя Максима Аверина известно публике уже много лет. Он полюбился зрителям после выхода сериала "Глухарь", а сегодня является одним из самых востребованных актеров и продолжает активно работать. Неудивительно, что в плотном графике артиста совсем нет места для серьезных отношений. В свои 47 лет Аверин по-прежнему наслаждается статусом завидного холостяка.

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Максим Аверин не входит в число звезд, которые любят говорить об амурных делах. Эту часть своей жизни звезда "Склифосовского" хранит за семью печатями. Несмотря на это, личная жизнь актера то и дело становится поводом для сплетен. За годы творческой карьеры злые языки не раз приписывали Максиму романы со знаменитыми коллегами. Причем женщинами список его предполагаемых возлюбленных не ограничился.

На пике популярности "Глухаря" актера буквально поженили с коллегой по сериалу Викторией Тарасовой. Ходили слухи, что звезды питают друг к другу нежные чувства и планируют стать мужем и женой. Однако роман оказался выдумкой. Позже выяснилось, что актеров связывает лишь дружба.

История повторилась, когда на экраны вышел сериал "Склифисовский". Тогда актеру активно приписывали роман с другой коллегой – Марией Куликовой. Звезды познакомились еще в студенческие годы и всегда очень тепло относились друг к другу, но любовных отношений между ними не было.

Помимо звездных дам, Максиму Аверину приписывали любовную связь с Данилой Козловским. Некоторым казалось подозрительным, что актеры вместе выбираются на отдых. Однако слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации Аверина, как и о его романе с Козловским, не нашли подтверждения.

Сегодня о личной жизни звезды почти ничего не известно. Максим называет себя любвеобильным человеком, но детали своих романтических приключений хранит в секрете. Однако некоторые прошлые влюбленности актер не скрывает. Например, он признавался, что в студенчестве питал нежные чувства к однокурснице Марии Порошиной. А затем юношеское увлечение переросло в крепкую дружбу, которую актерам удалось пронести сквозь года.

Семьи и детей у Максима Аверина по-прежнему нет. Артист подчеркивал, что холостяцкая жизнь – его осознанный выбор. Звезда чувствует себя комфортно в одиночестве и полностью посвящает себя работе.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Максим Аверин. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2022, 08:26 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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