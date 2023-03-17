"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг

Анастасия Волочкова считала журналистку Алену Жигалову другом, но та, по словам балерины, ее подставила.

В начале года журналистка Алена Жигалова запустила новый проект "Алена Блин Посидим", первой участницей которого стала Анастасия Волочкова. По задумке передачи, ведущая и звездный гость должны выпивать, обсуждать последние новости шоу-бизнеса и играть в интеллектуальную викторину. Премьера оказалась довольно странной.

Дело в том, что на протяжении всего выпуска Волочкова с трудом выговаривала слова, из-за чего публика сделала вывод: Анастасия пришла в студию уже веселой. К концу выпуска, казалось, балерина дошла до кондиции. Интернет-пользователи набросились с обвинениями на журналистку. Мол, Алена, пригласив танцовщицу на такие посиделки, просто поиздевалась над ней.

Дана Борисова, которая не раз вступала в конфликт с Анастасией, заняла нейтральную позицию. Мол, хоть такое давать в эфир и не стоило, но, если у шоу такая концепция, то вопросов нет. Телеведущая также отметила: "Это далеко не первое пьяное интервью Насти, поэтому меня ничего не шокировало".

Сама Волочкова призналась, что хотела перенести эфир, поскольку была якобы уставшей после дня рождения, но команда Алены Жигаловой ей отказала. "Я как ответственный человек пошла", – оправдывалась балерина во время недавней беседе с Отаром Кушанашвили в шоу "Телега Онлайн".

Непопулярное мнение насчет этого высказал журналист, светский обозреватель, в шоу "На днях" Евгений Елисеев.

"Уж если и винить в этом кого-то, то в первую очередь саму Волочкову, которую никто не заставлял доводить себя до такого состояния. То есть у взрослого человека должна быть голова на плечах, он должен отвечать за свои поступки сам и не искать виноватого. Думаю, в этом Анастасия со мной согласится", – сказал он, в один миг обесценив оправдания звезды.

Елисеев считает, что Жигалова не имела злого умысла, и не хотела представить Анастасию Волочкову в неприглядном свете. "Наверняка, журналистка рассчитывала на веселый дружеский разговор за бутылочкой, но получила совершенно другое – более скандальное и действительно провокационное шоу. И грех на этом было не хайпануть", – добавил обозреватель.