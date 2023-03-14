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"Бухала как тварь": пустившейся во все тяжкие Волочковой предрекли тотальное разорение

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Волочкова может все потерять.

Балерина всея Руси в последние годы, можно сказать, пустилась во все тяжкие. Поклонники с ностальгией вспоминают времена, когда она была скромной и утонченной. Сейчас же Анастасия Волочкова без стеснения может опубликовать откровенные снимки, ее пошлые танцы с Никитой Джигурдой стали достоянием общественности, да и пикантные подробности интимной жизни тоже.

Артистка привлекла внимание психолога Вероники Степановой, которая решила разобрать ее психологический портрет. Начала она с того, что многие обвиняют звезду в алкоголизме. Специалист же с профессиональной точки зрения отметила, что проблем с выпивкой у балерины нет: мол, если бы они были, то всего своего богатства она лишилась.

Вероника Степанова предположила, что Анастасия Волочкова скорее всего просто выпивает, и это сильно отразилось на ее внешности – произошла трансформация.

"Конечно, если бы она не бухала как тварь, она бы выглядела значительно лучше", – рассуждает блогер.

Она обратила внимание и на характер светской львицы, отметив ее доброту, наивность и "подбитое крыло" после неудачного гражданского брака. Эти качества могут сыграть с ней злую шутку: психолог предрекла блондинке тотальное разорение, если она не начнет разбираться в людях. Специалист предположила, что даже Никита Джигурда может ею пользоваться ради выгоды.

"Пока она что-то ему как будто бы не отпишет. Здесь дело даже не в том, что она должна ему что-то отписать. Она такая легкая добыча... Просто даже постоловаться приятно в ее красивом доме", – рассуждает Вероника Степанова об Анастасии Волочковой.

14 марта 2023, 11:00
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал Вероники Степановой✓ Надежный источник

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