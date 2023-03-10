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Пятница 10 марта

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"Примерка": Волочкова в свадебном платье объявила дату важного события

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Волочкова выбрала лучшее платье.

47-летняя заслуженная артистка России Анастасия Волочкова с зимы держит поклонников в напряжении и обещает вот-вот выйти замуж. В какой-то момент балерина заявила, что выдумала свадьбу ради привлечения внимания, но фанаты уже не знают, чему верить.

На днях Волочкова вновь подняла тему свадьбы. Она явилась перед фанатами в роскошном свадебном платье белого цвета. Спереди платье было коротким, сзади же тянулся эффектный шлейф. В руках невеста держала букет ее любимых кремовых роз. Анастасия Волочкова не стала томить фанатов и заявила, что уже завтра состоится важное событие – Moscow fashion show. Судя по всему, балерина будет участницей шоу.

"Примерка", – интригующе написала невестка Волочкова на фото.

Напомним, в конце декабря Анастасия Волочкова сделала неожиданное заявление. Она объявила, что ее сердце покорил кондитер Дмитрий Дюран, и дело идет к свадьбе. Также она уверяла, что собирается с любимым на Мальдивы, а в конце января она якобы выйдет за него замуж.

Однако на Мальдивы Анастасия Волочкова отправилась в одиночестве. Со временем балерина перестала говорить о свадьбе, вызвав у публики еще более сильный интерес.

10 марта 2023, 15:50
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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