Открыла рот и кайфует: Джигурда вставил палец раздвинувшей ноги Волочковой на глазах у всех

Волочкова опять развлекается.

В последнее время поклонники все чаще подозревают то, что между балериной всея Руси и скандально известным музыкантом что-то есть. Впрочем, сама артистка не раз говорила, мол, ее с мужем Никитой Джигурдой связывает исключительно дружба. А столь частые встречи Анастасии Волочковой с приятелем – это банальная поддержка.

Вот и на этот раз певец решил быть рядом со своей подругой в важный день. Дело в том, что балерина во всю готовится к новому спектаклю, который будет играть с русской барби Таней Тузовой уже послезавтра. Сначала артистка опубликовала ролик с репетиции. В балетном зале она встретилась со своей кукольной коллегой и стала перед камерой разминаться, раздвигая ноги.

Но какая подготовка без лучшего друга? "Ждем Никиту Джигурду", – сообщила поклонникам светская львица. И он наконец-то подоспел. Вслед за роликом с репетиции танцовщица разместила снимок, на котором стоит рядом с музыкантом. Он принял позу, в которой, можно сказать, вставил палец балерине – его рука находится за ее спиной, как бы нависая над ней.

Сделал это певец на глазах у всех, ведь снимок увидела многомиллионная аудитория страницы артистки в социальных сетях. Глядя на фотографию, становится понятно, что блондинка максимально кайфует от происходящего. В кадре она открыла рот в улыбке, а лицо сияет от счастья! Вот, что с Анастасией Волочковой делает поддержка знаменитого друга!