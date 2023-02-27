"Интимную стрижку окрашивал": раздвинувшая вход в "рай" Волочкова наняла мужчину для утех

В жизни Анастасии Волочковой появились новые цвета.

Макияж, прически, маникюр — ухоженная женщина даже в свой выходной старается успеть на очередную бьюти-процедуру. Анастасия Волочкова тоже старается следить за собой. Посещение салонов она оставила в прошлом, поэтому теперь мастера приезжают к ней домой.

Вот и на новой публикации появился новый мужчина, которого Волочкова наняла для своих утех. Его зовут Роман, сам себя он описывает как певец, композитор и стилист. Он занимается окрашиванием волос Анастасии Волочковой. Вот только не сразу было понятно, каких именно.

Мастера красоты нередко показывают результаты своей работы. Роман с Анастасией тоже решили показать обновленную стрижку. Волочкова, облачившись в черный домашний откровенный костюм демонстрировала красоту, сидя в шпагате. Поклонники начали гадать: что же именно Роман окрасил раздвинувшей вход в "рай" балерине?

"Нетрезвая полуголая баба не к месту", "Это она так окрашенное место демонстрирует?", "Неужели интимную стрижку окрашивал?" — рассуждают сплетники о Романе и Анастасии.

Многие сошлись на мнении, что даже в домашней обстановке стоит сохранять рамки приличия. Не каждому мастеру будет удобно работать с моделью, которая, как Анастасия Волочкова, резко захочет оказаться в шпагате.