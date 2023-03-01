Какое горе: Объявившая о страшном заболевании Боярская вынуждена носить парик

Знаменитая актриса неожиданно буквально пропала из поля зрения поклонников. Встретить ее на мероприятиях – настоящая редкость, да и социальные сети звезды подозрительно молчат. На днях Елизавета Боярская все же прервала молчание, чтобы объявить о страшной болезни.
Благо, проблемы со здоровьем не у нее. Многие знают любовь наследницы знаменитого "мушкетера" к благотворительности. Собственно, она рассказала историю маленького мальчика, который родился без правой ручки и с плохо развивающимися костями в ножке. Малышу требуется дорогостоящая операция, а артистка решила помочь в сборе денег, предав ситуацию огласке.
Вместе с тем Елизавета Боярская наконец-то вышла в свет, а по Сети уже разлетелись ее свежие фотографии, от которых народ наверняка ахнул. Стилисты по крайней мере точно! Знаменитость предстала в совершенно несвойственном ей образе. Она лишилась своих шикарных длинных волос – все-таки, какое горе, ведь отращивать их придется годами!
Журналисты тем временем решили пообщаться с парикмахером, чтобы оценить изменения во внешности актрисы. Каролина Акульшина, взглянув на фото, заявила, что прическа ей не идет. К тому же, по ее мнению, звезда носит парик и, возможно, она вынуждена это делать. "Прическа смотрится не очень естественно, по природе у нее, как я полагаю, нет такой густоты", – сказала специалист, добавив, что нацепить на себя искуственные волосы Елизавете Боярской пришлось из-за какого-то мероприятия.