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"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу

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Анастасия Волочкова грациозно раздвинула ноги.

Балерина всея Руси вызывает восхищение даже у тех, кто к балету абсолютно равнодушен. Из раза в раз Анастасия Волочкова демонстрирует гибкость ног, получая бурную реакцию общественности.

Контент в личном блоге звезды не слишком разнообразный. Фото в купели, на Мальдивах, в объятиях Никиты Джигурды, в компании мужчин и, конечно же, на шпагате... Чередуя публикации по этим тематикам, блондинка поддерживает интерес к своей персоне.

Самое удивительное, что даже на пятом десятке лет Анастасия Волочкова остается настоящей красавицей. Редкая женщина обладает такой выносливостью и трудолюбием, чтобы ежедневно тренировать растяжку в зале, пока ненавистники строчат в соцсети язвительные комментарии.

Недавно Анастасия Волочкова дала отпор всем, кто завидует ее головокружительному успеху. Она разместила фото, на котором предъявила свою натруженную кормилицу. В кадре балерина уселась на "фирменный" поперечный шпагат прямо на диване.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Одета знаменитость была в комфортную домашнюю одежду, но жесткие критики остались недовольны. И если одни сочли позу звезды развратной, то другим не хватило откровенности. "Без трусов лучше", — написали пользователи Сети Анастасии Волочковой.

25 февраля 2023, 16:02
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

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