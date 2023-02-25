"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу

Анастасия Волочкова грациозно раздвинула ноги.

Балерина всея Руси вызывает восхищение даже у тех, кто к балету абсолютно равнодушен. Из раза в раз Анастасия Волочкова демонстрирует гибкость ног, получая бурную реакцию общественности.

Контент в личном блоге звезды не слишком разнообразный. Фото в купели, на Мальдивах, в объятиях Никиты Джигурды, в компании мужчин и, конечно же, на шпагате... Чередуя публикации по этим тематикам, блондинка поддерживает интерес к своей персоне.

Самое удивительное, что даже на пятом десятке лет Анастасия Волочкова остается настоящей красавицей. Редкая женщина обладает такой выносливостью и трудолюбием, чтобы ежедневно тренировать растяжку в зале, пока ненавистники строчат в соцсети язвительные комментарии.

Недавно Анастасия Волочкова дала отпор всем, кто завидует ее головокружительному успеху. Она разместила фото, на котором предъявила свою натруженную кормилицу. В кадре балерина уселась на "фирменный" поперечный шпагат прямо на диване.

Одета знаменитость была в комфортную домашнюю одежду, но жесткие критики остались недовольны. И если одни сочли позу звезды развратной, то другим не хватило откровенности. "Без трусов лучше", — написали пользователи Сети Анастасии Волочковой.