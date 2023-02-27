Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Понедельник 27 февраля

14:00Спустил миллионы: Пригожин раскрыл крупный долг тяжело больного Носкова 14:00На востоке Москвы загорелся двухэтажный склад 13:40Как правильно заключить ДДУ с застройщиком 13:20Онкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения 13:00"Разводимся": сообщившая о крахе отношений Королева горько вздохнула 13:00"Грязища какая!": почерневшее от грибка отсыревшее ложе Волочковой привело в ужас 13:00"Увели из семьи": Стареющая Пугачева лишилась молодого мужа из-за соперницы 12:40"Мрачное место": названы самые доступные районы Москвы 12:40"Мы": Умолчавшая о романе с Лепсом Барановская раскрыла все карты 12:20"Ты мне должна!": Брошенная мужем Самойлова требует деньги с малолетних детей 12:00Сбежавшая из России Лорак рассекретила нового возлюбленного 11:40"Я всегда любил и люблю Таню": Тайный ухажер явился перед свадьбой ждущей дочь Булановой 11:20"Наши дети": показавшая большой живот Рудковская заявила о родах 11:00Мерзкая и обольстительная: Как наглая Стоцкая отбила Киркорова у стареющей Пугачевой 10:40В России дешевеет арендная недвижимость 10:30"Бог простит": вернувшийся к бывшей Прилучный рассказал о причиненных ему обидах 10:20Тихо ушла: Россияне потеряли 85-летнюю Эдиту Пьеху 10:20Риск все упустить: Василиса Володина дала советы для знаков зодиака на предстоящую неделю 10:14Умер российский политолог Глеб Павловский 10:00"Больше нет на этом свете": близкие Мадонны сообщили о смерти 09:40По стопам Волочковой: Сбросившие одежду Чехова и Кудрявцева раздвинули ноги перед толпой 09:20За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист 09:10"В шоке!": сбежавшая в Лондон дочь Малинина охмурила миллионера 09:00Предатели: показавшая лицо "бездарность" Рудковская примкнула к Пугачевой 08:40Шесть причин провалов в личной жизни: как найти того самого 08:20Не Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 06:32"Игрок" Достоевского: наскоро написанный роман о страстях человеческих 04:02Польза или вред? Как выбрать "правильную" красную рыбу 02:36Офтальмолог предупредила об опасности использования туши и наращивании ресниц зимой 00:03Кириллов день: что нельзя делать 27 февраля 22:11"Они с Анастасией похожи": Рассекречена любовь бросившего больную раком Заворотнюк Чернышева 20:42Осталась одна: тяжелая болезнь разлучила Арзамасову с любимым партнером 20:34Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь 19:32"Боль": посиневшее тело Ани Лорак нашли мокрым в черном пакете 17:47"Скрывается": постаревшая на 30 лет Пугачева зависима от уколов 17:47"Я стараюсь": виляющая голым задом 69-летняя Успенская стиснула черный срам между ног 16:56"У нее дочка": выкатившая пузо любовница Виторгана раскрыла все карты 15:51Дети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками 15:37"Развод с мужем!": севшая на шею Тарзану Волочкова довела Королеву до бешенства 14:42"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой 13:52С животиком: великая космонавтка Пересильд вышла на связь в интересном положении 13:43Вали больше нет: жена Юдашкина покинула Москву 13:27"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд 13:03"Почки разрушаются": наглотавшаяся таблеток Алина Кабаева пошла ко дну 12:41"Страшный финал": быстрый уход Костомарова объяснился сочетанием фатальных ошибок врачей 12:04"Набросились на нее": Приползшую назад в Россию беглянку Пугачеву жестко скрутили 11:51"Страшная трагедия и смерть": в блоге ушедшей Оксаны Федоровой появились подробности 11:26"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца 10:47"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему 10:00"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Грязища какая!": почерневшее от грибка отсыревшее ложе Волочковой привело в ужас

453

Волочкова предстала без одежды.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не раз признавалась, что ей плевать на мнение окружающих, она живет так, как хочет. Заслуженная артистка России в свои 47 лет продолжает носить откровенные наряды и мечтает встретить настоящую любовь. Именно поэтому ее сердце всегда открыто для новых чувств.

В своем блоге Волочкова откровенно общается с поклонниками. На днях она показала свежее фото, которое шокировало фанатов. Выходные танцовщица провела с пользой для себя и посетила маникюрный салон, а потом отправилась в любимую баню. Именно оттуда она и выложила откровенный снимок, который не оставил никого равнодушным.

На фото совершенно голая Анастасия Волочкова сидит на верхней полке в парилке и стыдливо прикрывает грудь пушистым банным веником. Стоит отметить, что то ли от влаги и грибка, то ли от времени полки в бани Волочковой выглядели весьма почерневшими.

"Как все запущенно... Баню надо отмыть"; "О боже, грязища какая"– написал внимательный поклонник.

27 февраля 2023, 13:00
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы

По теме

Отхлестал плеткой: Жесткие игрища вопящей Волочковой и Джигурды сняли на камеру
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Спустил миллионы: Пригожин раскрыл крупный долг тяжело больного Носкова

Носков не вернул деньги.

Онкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения

Появления Заворотнюк ждали много лет.

"Разводимся": сообщившая о крахе отношений Королева горько вздохнула

Наташа Королева рассказала о расставании с Тарзаном.

"Увели из семьи": Стареющая Пугачева лишилась молодого мужа из-за соперницы

Бедная Пугачева!

"Мы": Умолчавшая о романе с Лепсом Барановская раскрыла все карты

Барановская перестала скрывать.

Выбор читателей

26/02Вск"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой 26/02Вск"А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук 26/02Вск"SHAMAN попал": объявлено о завершении карьеры певца 25/02Сбт"Я влюблена по уши": бросившая Преснякова Подольская выдала нового мужчину 25/02Сбт"Без трусов лучше": красавица Волочкова предъявила натруженную кормилицу 25/02Сбт"15 лет счастья": Ковальчук обнародовала беременность в годовщину отношений с Чумаковым