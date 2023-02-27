"Грязища какая!": почерневшее от грибка отсыревшее ложе Волочковой привело в ужас

Волочкова предстала без одежды.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова не раз признавалась, что ей плевать на мнение окружающих, она живет так, как хочет. Заслуженная артистка России в свои 47 лет продолжает носить откровенные наряды и мечтает встретить настоящую любовь. Именно поэтому ее сердце всегда открыто для новых чувств.



В своем блоге Волочкова откровенно общается с поклонниками. На днях она показала свежее фото, которое шокировало фанатов. Выходные танцовщица провела с пользой для себя и посетила маникюрный салон, а потом отправилась в любимую баню. Именно оттуда она и выложила откровенный снимок, который не оставил никого равнодушным.

На фото совершенно голая Анастасия Волочкова сидит на верхней полке в парилке и стыдливо прикрывает грудь пушистым банным веником. Стоит отметить, что то ли от влаги и грибка, то ли от времени полки в бани Волочковой выглядели весьма почерневшими.

"Как все запущенно... Баню надо отмыть"; "О боже, грязища какая"– написал внимательный поклонник.