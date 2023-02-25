Серьезное вмешательство: перекошенную Литвинову разобрали по косточкам

Раскрыта тайна Ренаты Литвиновой.



Ренате Литвиновой серьезно досталось из-за ее приезда в Россию после года отсутствия. Мало кто поверил, что актриса действительно вернулась ради юбилея пожилой матери.

Вначале злопыхатели отправили Парижанку домой, затем к ним присоединился журналист Михаил Шахназаров. Заявил во всеуслышание о том, что экзальтированная блондинка приехала только из-за денег, ведь для исстрадавшейся из-за ограничений интеллигенции Родина стала не более, чем прилавком для продажи себя.

К тем, кто захотел высказаться о Ренате Литвиновой, правда в немного необычном ключе, присоединился стоматолог Давид Григорян. Эксклюзивно для портала Дни.ру он прокомментировал особенности рта знаменитой светской львицы. Иными словами, глаза специалиста разобрали по косточкам улыбку актрисы.

Давид Григорян. Фото: личный архив

К стоматологической коррекции, уверен доктор, Рената не прибегала. У нее обычная, ухоженная полость рта, в которой серьезное вмешательство не проводилось.

"У нее свои зубы", – обратил стоматолог внимание на слегка перекошенную челюсть Ренаты Литвиновой. Такой вывод он сделал на основании того, что эмаль блондинки сточена сильнее с левого края, нежели чем с правого.

