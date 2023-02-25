Серьезное вмешательство: перекошенную Литвинову разобрали по косточкам

Ренате Литвиновой серьезно досталось из-за ее приезда в Россию после года отсутствия. Мало кто поверил, что актриса действительно вернулась ради юбилея пожилой матери.
Вначале злопыхатели отправили Парижанку домой, затем к ним присоединился журналист Михаил Шахназаров. Заявил во всеуслышание о том, что экзальтированная блондинка приехала только из-за денег, ведь для исстрадавшейся из-за ограничений интеллигенции Родина стала не более, чем прилавком для продажи себя.
К тем, кто захотел высказаться о Ренате Литвиновой, правда в немного необычном ключе, присоединился стоматолог Давид Григорян. Эксклюзивно для портала Дни.ру он прокомментировал особенности рта знаменитой светской львицы. Иными словами, глаза специалиста разобрали по косточкам улыбку актрисы.К стоматологической коррекции, уверен доктор, Рената не прибегала. У нее обычная, ухоженная полость рта, в которой серьезное вмешательство не проводилось.
"У нее свои зубы", – обратил стоматолог внимание на слегка перекошенную челюсть Ренаты Литвиновой. Такой вывод он сделал на основании того, что эмаль блондинки сточена сильнее с левого края, нежели чем с правого.