"Дешево": бросившая Харламова невеста разделась на камеру

В прошлом году поклонники Гарика Харламова облегченно вздохнули — в жизни шоумена наконец-то появились новые отношения. После развода с Кристиной Асмус в жизни юмориста долго не было намека на романтику, а совсем недавно он поделился фотографиями с новой возлюбленной. Счастливый Гарик позировал с актрисой Катериной Ковальчук.
Конечно, злые языки говорят, что в паре уже случился разлад. Якобы личные проблемы Гарика Харламова слишком сильно влияют на новые отношения. Так, всех смущает, что Гарик очень близко общается с бывшей женой.
Другие же поклонники, наоборот, слишком сильно торопят события. В комментариях Ковальчук называют невестой юмориста и пророчат скорое пополнение. Конечно, никакого подтверждения таким слухам нет. Более того, Катерина даже опубликовала откровенные фото в бикини. Но и раздевшись на камеру, она не смогла остановить слухи о беременности.
Сейчас актриса отдыхает отдельно от Гарика Харламова. Девушка отправилась в экзотическое приключение на остров Ява. Оттуда она показывает красивые закаты и пейзажи.
"Чудеса случаются! И причем абсолютно спонтанно и дешево!" — подписала свои публикации бросившая в Москве юмориста Катерина.