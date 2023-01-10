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Шоу-бизнес
"Дешево": бросившая Харламова невеста разделась на камеру

"Дешево": бросившая Харламова невеста разделась на камеру

Подписчики социальных сетей внимательно следят за личной жизнью Гарика Харламова и Катерины Ковальчук.
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В прошлом году поклонники Гарика Харламова облегченно вздохнули — в жизни шоумена наконец-то появились новые отношения. После развода с Кристиной Асмус в жизни юмориста долго не было намека на романтику, а совсем недавно он поделился фотографиями с новой возлюбленной. Счастливый Гарик позировал с актрисой Катериной Ковальчук.

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Конечно, злые языки говорят, что в паре уже случился разлад. Якобы личные проблемы Гарика Харламова слишком сильно влияют на новые отношения. Так, всех смущает, что Гарик очень близко общается с бывшей женой.

Другие же поклонники, наоборот, слишком сильно торопят события. В комментариях Ковальчук называют невестой юмориста и пророчат скорое пополнение. Конечно, никакого подтверждения таким слухам нет. Более того, Катерина даже опубликовала откровенные фото в бикини. Но и раздевшись на камеру, она не смогла остановить слухи о беременности.

Сейчас актриса отдыхает отдельно от Гарика Харламова. Девушка отправилась в экзотическое приключение на остров Ява. Оттуда она показывает красивые закаты и пейзажи.

"Чудеса случаются! И причем абсолютно спонтанно и дешево!" — подписала свои публикации бросившая в Москве юмориста Катерина.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 17:20 Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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