“Жалко деток”: Прилучный бросил беременную жену

Павел Прилучный поступил некрасиво.



Молодая жена Павла Прилучного вчера отметила свой День рождения. Зепюр Брутян исполнилось 27 лет, в честь чего она решила положить конец всем слухам и показать свой огромный беременный живот.

В комментариях на нее тут же набросились злопыхатели. Одни хотели подколоть девушку по поводу скоропалительной свадьбы, иные же прошлись по возрасту. Ведь по мнению некоторых, выглядит супруга Павла Прилучного сильно старше своего паспортного возраста.

Дав волнениям немного угаснуть, Павел затем вновь подлил масла в огонь. Опубликовал видео, на котором снял огненное театрализованное представление, устроенное специально для Зепюр Брутян, а также реакцию любимой на него. Однако, учитывая то, что комментарии к посту остались открыты, Павел Прилучный буквально бросил беременную жену на растерзание ненавистникам.

И они своего, разумеется, не упустили: прошлись и по сладкой парочке Павла и Зепюр, и по детям актера от Агаты Муцениеце.

"Десятилетие сына было проигнорировано, зато для без году неделя жены – понты на понтах", "Для детей такие фейерверки намного важнее. На дне рождения сына даже не появился, видимо, женушка не пустила", "Жалко деток, он уже не тот", – написали пользователи Сети под постом Павла Прилучного о поздравлении Зепюр Брутян.



