"Лечиться и лечиться": найденной в горе мусора Волочковой поставили диагноз

Посиделки Анастасии Волочковой закончились крахом.

47-летняя звезда сцены Анастасия Волочкова получила необычное приглашение. Блогер, дизайнер и певица Таня Тузова, более известная зрителям, как Кукла Таня, решила устроить чаепитие в настоящем кукольном домике. Видео посиделок уже разлетелось по социальным сетям.

Все были ничего, но дело в том, что пирожные и сладости — пластиковые, Волочкова и Тузова облачились в розовое, а все их разговоры свелись к детскому смеху —"тхи-тхи-тхи". Такое поведение взрослых женщин вызвало возмущение подписчиков.

Найденной в горе пластикового розового мусора балерине нужно задуматься над своим имиджем, считают зрители. Некоторые неравнодушные даже поставили диагноз Анастасии Волочковой в комментариях. К сожалению, согласившихся было непростительно много. Да и Никиту Джигурду потеряли — он бы, скорее всего, тоже захотел бы поучаствовать в таком "чаепитии".

"А Джигурда за просекко метнулся?" — поинтересовалась поклонница.

"Лечиться, лечиться и лечиться. Обеим!", "Настя углеводы не ест… она их пьет!", "Надо мозги уже включать", "Это уже клиника", — пишут зрители.

Кажется, никто не понял юмора "балерины Всея Руси" Анастасии Волочковой…